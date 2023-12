«I tifosi erano considerati prigionieri | oggi gli stadi sono beni culturali ipertecnologici»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Visto il tracollo del Napoli e le interviste sulle agognate superleghe italiane a De Laurentiis, è un po’ andato in cavalleria il discorsoo. Ma resta un capitolo centrale quando si parla di futuro. Il Telegraph ha parlato con quelli di Populous, la società di architettura che di fatto da trenta anni ha rivoluzionato gliin Gran Bretagna, e poi all’estero. Da Wembley passando per l’Emirates alloo del Tottenham, fino al Centre Court di Wimbledon e alla tribuna di Ascot, ma anche il Bbva Monterrey in Messico, che ospiterà le partite dei prossimi Mondiali, o loo Narendra Modi di Ahmedabad, il campo da cricket più grande del mondo, e il Lusailum in Qatar. Il prossimo punto di riferimento all’orizzonte è l’Old Trafford.loro che hanno riprogettato costruito ...