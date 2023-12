I resi gratuiti online stanno danneggiando gravemente l’ambiente

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Dopo l’incremento degli acquistidurante la pandemia, si è verificato un graduale ritorno ai negozi fisici, ma i tassi di resonon hanno registrato una diminuzione significativa. Secondo la National Retail Federation, negli Stati Uniti ihanno interessato il 17% delle vendite di e-commerce nel 2021, rispetto all’11% del 2020. Questo fenomeno è attribuibile al bracketing, una pratica diffusa tra i consumatori che acquistano tramite canali e-commerce. Questi acquirenti, indecisi sulla taglia o sul colore, ordinanolo stesso prodotto in diverse misure con l’intenzione di restituire al brand ciò che non soddisfa completamente le loro preferenze, conservando solo il modello che meglio si adatta alle loro esigenze. In breve, il momento della accurata selezione, che dovrebbe precedere ogni ...

Il prezzo competitivo di 309,93 include l'IVA e offre. Inoltre, sono disponibili opzioni di assicurazione per la massima protezione e pagamenti rateali per una maggiore flessibilità ...Opzioni d'Acquisto e Convenienza Amazon offre l' OPPO A98 5G a 259,99 , coninclusi. Le opzioni di rateizzazione e assicurazione aggiuntiva rendono l'acquisto ancora più conveniente e ...Fonte: 123RF Negli ultimi anni, l'aumento esponenziale dei resi online gratuiti costituisce un problema crescente, sia per per le aziende che per la salute del nostro pianeta Dopo l’incremento degli ...SelfyConto di Banca Mediolanum è un conto online versatile e digitale, con canone gratuito per under 30 e per tutti i nuovi clienti per i primi 12 mesi.