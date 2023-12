I pronostici di mercoledì 27 dicembre | Premier League e altri campionati

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Idi27: si giocano tre partite di, in campo anche Scottishe Jupiler. Mauricio Pochettino non ha ancora trovato la ricetta giusta per riportare in alto il Chelsea. I Blues, da quando al timone c’è il tecnico argentino, non hanno fatto grandi passi in avanti rispetto alla scorsa stagione, conclusa addirittura in dodicesima posizione. Quando manca una giornata al fatidico giro di boa, il Chelsea è solo decimo in classifica, ancora molto distante dall’Europa. L’allenatore del Chelsea Pochettino (LaPresse) – IlVeggente.itIn questo turni infrasettimanale i Blues tornano a Stamford Bridge per affrontare il derby con il Crystal Palace di Roy Hodgson, reduce da pareggio con il Brighton di De Zerbi. Il Chelsea ha ...