I più grandi mangiatori di hot dog di sempre

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) “Non fidarti dei fantasmi del ‘900. L’estate non tornerà più da queste parti. I piùdi hot dog di tutti i tempi che sorridono sazi agli angoli delle strade”. Così canta, o meglio recita, la voce malinconica di Emidio Clementi in uno dei pezzi più iconici dei Massimo Volume, Coney Island. I fantasmi del ‘900 sono, con tutta probabilità, gli inquietanti scheletri di ottovolanti e giostre abbandonate che incombono nel panorama di Coney Island. Sono il contraltare spettrale delle attrazioni più recenti, altissime ruote panoramiche sorte per tenere fede al soprannome di playground of the world con cui la penisola, tra i quartieri più celebri di Brooklyn, era conosciuta a inizio ‘900, quando si faceva a gara a chi costruiva il parco divertimenti più sfarzoso sulle rive di Brighton Beach. I più...