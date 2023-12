I pasdaran iraniani | L' attacco del 7 ottobre ad Israele vendetta per la morte di Soleimani Ma Hamas smentisce

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Ramadan Sharif , portavoce dei guardiani della rivoluzione iraniana () , ha affermato che l’didel 7scorso, nella quale sono state uccise più di 1.100 persone in territorio israeliano, è stata una delle rappresaglie per l’uccisione nel gennaio del 2020 del generale iraniano Qasem, a capo della Brigata Qods degli stessi. Lo riferiscono media panarabi...

Le mosse dell'Iran in Medio Oriente si fanno sempre più spregiudicate. E preoccupanti. In poche ore, la conferma dell'Aiea circa l'incremento della ... (liberoquotidiano)

... Antonio Guterres, l'ambasciatore iraniano all'Onu, Amir Saeed Iravani, dopo l'uccisione lunedì in Siria di Seyed Razi Mousavi, generale dei Guardiani della Rivoluzione islamica (i) ...LA SMENTITA DI HAMAS Hamas è però intervenuta per smentire l'affermazione dei. "Neghiamo - si legge in comunicato citato dai media - quando riferito riguardo l'operazione e i suoi ...L'attacco del 7 ottobre nel sud di Israele è stato una risposta all'uccisione del comandante dei Guardiani della rivoluzione dell'Iran Qassem Soleimani, ...Ramadan Sharif, portavoce dei guardiani della rivoluzione iraniana (Pasdaran), ha affermato che l'attacco di Hamas del 7 ottobre scorso, nella quale sono state uccise più di 1.100 ...