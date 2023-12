I partiti vanno | la tradizione resta

Le elezioni parlamentari nei Paesi Bassi del 22 novembre sono un appuntamento importante tanto per L’Aia quanto per Bruxelles, che osserverà con ... (ilfattoquotidiano)

Al solo pensiero di come siamotutto ciò è davvero incredibile. Tali risultati sono stati ... A questiaggiunte, poi, le defezioni di Grandinetti, Benedetto e Cuccarese che ad oggi sono ...Questi arredi, così come il leggìo e i tavoli da ping pongproprio in questa direzione. Siamoda queste aree ma l'idea è quella di proseguire nel prossimo anno in altri quartieri'. ...Il giorno di Natale il partito +Europa, forse per riempire il vuoto programmatico e politico delle proprie proposte, ha pubblicato sui social una cartolina di Auguri con una personalissima reinterpret ...Nador, Dutu, Kristoffersen,. Mattioli, Radicchio, in dubbio. anche Barnabà e Agyemang:. rendimenti sotto le aspettative.