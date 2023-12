I 40 anni della Coop Gasparina | “Sempre a fianco delle persone e delle loro fragilità”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Continuare a mantenere l’intenzione da cui è nata, per portarla nel futuro, restando a. È questo l’obiettivo che laerativadi Sopra,erativa sociale associata a Conferative Bergamo, vuole perseguire per il futuro. Un obiettivo che si è posta in questo 2023, in occasione dei festeggiamenti per il proprio quarantesimo anno di vita. Il presidente Fabio Loda “Quest’anno laerativadi Sopra compie 40. Sono stativissuti sul territorio ae ...