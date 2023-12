Hockey ghiaccio | Bolzano ok | Val Pusteria ko nel Santo Stefano dell’ICE League

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il2023è andato in archivio. Due le squadre impegnate in pista in questo giorno di festa. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Il, nel giorno dell’ultima celebrazione per i 90 anni del club, ha battuto 3-2 gli austriaci del VSV, in una partita tirata decisa Thomas, Valentine e Miceli, che dapprima hanno contribuito a superare lo svantaggio iniziale e poi hanno contenuto la rimonta ospite fermatasi alla rete di Luciani. Valinvece è caduta in casa 3-6 contro i Pioneers Vorarlberg. Dopo il 2-2 dei primi 17? minuti, gli ospiti sono riusciti a prendere il largo fino al 2-6, trascinati da van Nes, autore di una tripletta, e Owre, firmatario di una doppietta, diventando imprendibili per i Lupi. Prossime partite ...

