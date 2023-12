Henry sul Como | «Vogliamo rendere il club famoso quanto il lago»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Le parole di Thierry, ex calciatore francese, sul progettoche lo vede coinvolto. Tutti i dettagli Thierryha parlato a SkySports UK del progetto. PAROLE – «Ho accettato perché sono rimasto colpito da tutto: dal progetto, dal luogo dove ci troviamo e dalle aspirazioni che questa società ha. E una di queste è fare il modo che la squadra di calcio diventi famosa tantolo è ilche bagna questa città. Per riuscirci dovremo fare in modo di non perdere mai il contatto con la comunità e l’aspetto familiare che è stato dato al progetto stesso. Com’è cambiata la visione del calcio passando dal ruolo di calciatore a quello di manager? Devi pensare a lunga scadenza. Da calciatore o da tecnico sai cosa accadrà al momento della conferenza stampa prepartita, ...