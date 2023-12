Harry e Meghan | com’è stato il primo Natale con la royal family

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)Markle e il principetrascorreranno illontano dalla, ormai è certo. Nonostante la loro richiesta a Buckingham Palace, purtroppo re Carlo ha deciso di non assecondarli. Eppure, i Sussex ricordano con il sorriso i momenti trascorsi insieme al resto dei Windsor, nelinsieme. I Sussex trascorreranno undiverso, forse un po’ più nostalgico. Infatti, quest’annoMarkle e il principeavrebbero voluto trascorrere le festività come un tempo insieme al resto della famiglia reale inglese. Ma ormai le possibilità di riconciliazione con il resto dei Windsor sembrano ormai vane. Eppure, la coppia ricorda con una certa nostalgia i momenti trascorsi a Sandringham nel ...

...di palazzo lascia trapelare essendo spesso imbeccata dagli stessi membri della famiglia reale e preferendo occuparsi invece delle vicende che riguardano il duca di Sussexe la moglie. ...E, come oggi ormai è ben dimostrato, il silenzio li ha ripagati: le lamentele diednon interessano più a nessuno. Nemmeno quando, insieme ad esse, arrivano rivelazioni - bomba. Gli ...Harry e Meghan, Natale a Montecito con i figli: nessun invito dalla famiglia reale La 'maledizione' per il Re Carlo e suo figlio William: cosa aveva previsto Lady Diana Il fuso rario Si tratta di un ...È stato un Natale in famiglia quello di Harry e Meghan. Famiglia non "reale", però. Secondo quanto riportato dai tabloid americani, infatti, il duca e la duchessa ...