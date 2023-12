“Hanno accoltellato un 23enne in una discoteca a Pozzuoli” | arrestate 4 persone vicine al clan Moccia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Lo scorso 19 novembre, al culmine di una lite, sono stati aggrediti due giovani all’esterno della“Queen” di. Secondo le ricostruzioni, dopo un battibecco un giovane è stato compito con una coltellata all’addome che lo ha ferito gravemente. Il ragazzo, undi Mugnano, ha riportato la perforazione di un polmone e alcune costole rotte, è stato portato quasi in fin di vita all’ospedale di Santa Maria delle Grazie e operato d’urgenza. Dopo settimane di indagini della Squadra Mobile e i Commissariati die Afragola, sono stati arrestati, per tentato omicidio e lesioni aggravate in concorso, quattroritenute responsabili dell’episodio. Disposto il carcere per Gianluca Forte, Antonio Nobile, Domenico Di Micco e gli arresti domiciliari per Luigi Forte. Due di loro, ...