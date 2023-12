Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie Netanyahu | “L’eliminazione di Hamas unica risposta proporzionata” | DIRETTA

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)live dellatraoggi, mercoledì 27 dicembre Continuano i bombardamenti israeliani su Gaza. Dopo l’attacco al campo profughi di Al-Maghazi nel giorno di Natale, in cui sono morti più di 100 persone, ieri è stata colpita la sede della Mezzaluna rossa a Khan Yunis, nel sud della striscia. Il primo ministro israeliano Benjaminha ribadito che la campagna militare continuerà e che in seguito la responsabilità per la sicurezza nella striscia di Gaza spetterà ae non all’Autorità nazionale palestinese (Anp). A sua volta l’Anp ehanno respinto le dichiarazioni di, che secondo alcuni media locali ha detto, durante una riunione del suo partito, di essere pronto a ...

Ladia Gaza contro Hamas "Sarà una lunga battaglia", al momento ancora lontana dal concludersi. Ad assicurarlo è il primo ministro Benjamin Netanyahu. Le parole del premier sono arrivate ... Guerra Israele-Hamas a Gaza, le ultime notizie in diretta live di oggi, mercoledì 27 dicembre. Tutte le informazioni. Scopri di più ...82esimo giorno della guerra fra Israele e Hamas. Il bilancio delle uccisioni palestinesi provocate dal conflitto, in base ai dati forniti dal ministero della Salute di Gaza, è di oltre 21mila mila mor ...