Guerra di Gaza | i Pasdaran iraniani | ' Vendetta contro Israele per l' uccisione di Soleimani' ma Hamas li smentisce

... in diversi casi, per commentare la coincidenza del Natale con lain Medioriente. Tra questi,... A scatenare il nascere di questo scivolone è stato un raid di Tel Aviv su un campo profughi a. ...I Pasdaran iraniani hanno ribadito la loro posizione sulladie sugli attacchi del 7 ottobre da parte di Hamas, che sarebbero "una delle vendette" per l'uccisione del capo della Forza Quds, Qassem Soleimani. "La `Tempesta di al - Aqsa´ è stata una ...Lorenzo Cremonesi (Corriere della Sera): "Gli americani avevano subito fatto pressione perché la guerra per fasi cominciasse e diminuisse la fase più calda e più drammatica dei bombardamenti sulle zon ...Guerra di Gaza, i Pasdaran: «L'Iran si riserva il diritto di vendicarsi» e «sarà una vendetta dura». Secondo Sharif, la «risposta sarà una combinazione di azioni dirette e del fronte della resistenza» ...