Guardiola | dimostra chi sei | il Napoli per la sfida più affascinante della carriera

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) “Ho la sensazione che il lavoro al Manchester City sia davvero finito. Adesso è il momento di andare a comprare un libro e ricominciare a scrivere la nostra storia”: sono parole e musica di Pep, destinato ad una nuova avventura a stretto giro di posta. Lo spagnolo è uno dei migliori allenatori in circolazione ed è pronta ad aprirsi una vera e propria asta per assicurarsi un allenatore in grado di garantire un ciclo vincente. La bacheca dell’allenatore spagnolo è ricca di trofei: Liga, Bundesliga, Premier League, Champions League e Supercoppa Uefa. Dopo i trionfi sulla panchina del Barcellona, l’allenatoreha proseguito la suadi successo prima con il Bayern Monaco e poi con il Manchester City. Lo spagnolo è noto per il suo stile di gioco spettacolare, ma anche concreto e vincente. Foto di Friedemann Vogel / ...

Un'opera commissionata da Pep, trentasettesimo successo in carriera per un tecnico leggendario. Il Manchester City sisquadra più forte in circolazione del 2023 e completa, dunque,...Di seguito le dichiarazioni: UNA BATTUTA - 'disse che incontrare l'Atalanta è come andare ... Ho grande rispetto per lui, soprattutto per la passione chesempre . Ha fatto tante belle ...Guardiola al Napoli L'idea che stuzzica gli addetti ai lavori dopo l'annuncio del probabile addio al Manchester City ...Pep Guardiola ha elogiato l'Academy del Manchester City. Secondo il tecnico catalano, il lavoro svolto a livello giovanile dal suo club è tra i migliori al mondo: lo dimostrano i 27 giocatori fatti es ...