Guardia Sanframondi | tutto pronto per il concerto di capodanno ‘Alba’

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ previsto per domenica 1 gennaio 2024, presso il Santuario dell’Assunta di, il tradizionaledifirmato e curato dal gruppo vocale Vox Fidei. ‘Alba, affinché regni la pace’ è l’emozionante appuntamento in musica che andrà a dare il benvenuto a un anno particolarmente importante per l’intera comunità guardiese e per il circondarioin Valle Telesina. I cantori amatoriali, guidati dal maestro Vincenzo Palma, saluteranno, con l’enfasi che merita, l’anno dei solenni Riti Settennali in onore dell’Assunta: sarà unancora più sentito e coinvolgente per quanti vorranno viverne ogni emozione di persona. “Stiamo lavorando in vista dei mesi che ci accompagneranno ai Riti, sicuramente sarà un anno in cui anche noi, ...