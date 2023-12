GTA VI | possibile ritorno di un’ambientazione simbolo di Grand Theft Auto

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) (Adnkronos) – Una recente fuga di notizie ha rivelato che in un certo momento, Rockstar Games aveva pianificato perV un contenuto (che poi non ha visto la luce) pensato per riportare i giocatori a Liberty City, setting di diversi vecchi giochi della serie. A questo punto, è aperta la possibilità che

...informatica appena". È richiesto che rimanga nella casa di reclusione a vita, a meno che i medici non determinino che non sia più un pericolo. Kurtaj ha diffuso 90 video di gameplay di...... ad esempio, è presente Johnny Klebitz diIV e The Lost and Damned , e il vecchio protagonista Niko Bellic viene nominato durante una missione della storia, mentre in: San Andreas è...Rockstar è stata vittima di un attacco hacker che ha diffuso moltissimi dati, dando il via alla vendita del codice sorgente di GTA 5.Stando a una nuova voce di corridoio, il successo di GTA Online non sarebbe l'unica causa della cancellazione di molti progetti di Rockstar Games.