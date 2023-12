Grosso-Lione | volano gli stracci

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Fra Fabioe ilstanno volando gli. L'ex terzino e oggi allenatore per dire addio a stagione in corsa al club francese...

Infatti, secondo quanto riporta le Parisien, Grosso è ancora sotto contratto con il Lione fino a giungo 2024. L'allenatore ritiene di aver subito un danno per la sua carriera e chiede un risarcimento. Subentrato all'esonerato Laurent Blanc a metà settembre, Fabio Grosso non è riuscito a recuperare una situazione negativa in casa Lione. A fine novembre è stato esonerato. Il campione del mondo 2006 chiede un risarcimento da 1,5-2 milioni di euro per rescindere il contratto fino al 2024.