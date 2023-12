Grosso | è guerra col Lione | richiesto risarcimento di 2mln di euro

Il presidente degli Usa ha espresso «preoccupazione» per la situazione umanitaria dei palestinesi e sta prendendo in considerazione l'invito di ... (corriere)

Clima natalizio? Non proprio. Fabio Grosso non intende fare alcun regalo al Lione . Dopo essere stato esonerato dalla guida del club francese... (calciomercato)

Fabio Grosso è stato licenziato dal Lione e non si è lasciato in ottimi rapporti tanto che avrebbe chiesto un risarcimento al club Fabio Grosso è ... (calcionews24)

Senza la figlia Luna Marì, in "" con la sua ex Belen e ora - dopo la lite social proprio con ... Lo scontro sui social Nel giorno di Santo Stefano, l'argentina ha deciso di togliersi un...Adesso però, tra Fabioe l'Olympique Lione potrebbe scoppiare unalegale per quanto concerne la buonuscita. Il club, infatti, vorrebbe liberarsi dell'ingaggio percepito dall'allenatore ...Una palla di fuoco si alza in cielo illuminando la notte della Crimea, la penisola ucraina annessa dalla Russia nel 2014. Sono gli effetti dell'attacco di Kiev al porto di Feodosia sul Mar ...A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose A chi affidare l’ indignazione e la speranza Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...