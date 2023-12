Griezmann si racconta | 'Inter simile a noi L'Atletico sarà il mio ultimo club in Europa e dopo'

Benvenuti alla partita del secolo: come sila finale più pazza della storia dei Mondiali Dalla fine, quando ad alzare la coppa è l'...5 Più impreciso del solito, non riesce mai ad ...Benvenuti alla partita del secolo: come sila finale più pazza della storia dei Mondiali Dalla fine, quando ad alzare la coppa è l'...5 Più impreciso del solito, non riesce mai ad ...Antoine Griezmann chiude il 2023 da capocannoniere della Liga (23) e miglior realizzatore di assist (16). Un anno da incorniciare per il fuoriclasse francese, che ha recentemente rilasciato una lunga ...Antoine Griezmann ha un pronostico misto per lo scontro di Champions League tra Inter e l'Atletico Madrid. 'I giocatori lo adoreranno, ma i fan potrebbero essere un po' annoiati.' Le due squadre si af ...