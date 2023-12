Griezmann | 'Atletico il mio ultimo club in Europa | poi proverei la MLS'

Commenta per primo Antoine, attaccante dell'A tletico Madrid , ha parlato ad AS anche del suo futuro: 'So che la società è favorevole a poter fare uno sforzo per il rinnovo e ne parleremo. Dopo mi piacerebbe provare ...Ma l'sarà quasi al cento per cento il mio ultimo club in Europa. È dove voglio essere, dove mi vedo più felice ed eccomi qui a casa'. MBAPPE' E BELLINGHAM - ', Mbappé e Bellingham ...Antoine Griezmann chiude il 2023 da capocannoniere della Liga (23) e miglior realizzatore di assist (16). Un anno da incorniciare per il fuoriclasse francese, che ha recentemente rilasciato una lunga ...Le parole di Antoine Griezmann, attaccante dell’Atletico Madrid, sugli obiettivi del club spagnolo. I dettagli Antoine Griezmann ha parlato n un’intervista diffusa dall’Atletico Madrid dei suoi obiett ...