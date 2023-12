Gravi disservizi sanitari nel Sannio | 22 comuni coperti da un solo medico di emergenza

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo ilcato stampa a firma del Dott. Andrea Cormano, membro del Comitato ‘No Demedicalizzazione del 118’, in merito alla demedicalizzazione del 118 di Morcone nei giorni 24 e 25 dicembre. “In queste festività natalizie è vietato ammalarsi. Il direttore generale Volpe vestito da Babbo Natale ha raggiunto il suo intento, ha portato un ulteriore “pacco politico eo” al Distretto AltoFortore demedicalizzando il servizio 118 di Morcone nei giorni 24 e 25 Dicembre. Unha dovuto gestire il servizio di118 per 40.000 abitanti, distribuiti su una estensione territoriale di 850kmq in 22. Dove qualcuno vede risultati straordinari, noi vediamo l’evidente smantellamento di un servizio ...

Benevento . Ventidue comuni, 850kmq di estensione territoriale coperti da un solo medico di emergenza. Denunciasanitari il comitato no demedicalizzazione del 118 parlando di un 'ulteriore 'pacco' politico e sanitario' al Distretto Alto Sannio Fortore demedicalizzando il servizio 118 di Morcone ...