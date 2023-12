Gratta e vinci da pelle d’oca | la profezia degli Aerosmith si è avverata

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 27 dicembre 2023), quello che è accaduto ha davvero dell’incredibile: anche lui stenta ancora a realizzare la fortuna che gli è piovuta addosso. All’ora di pranzo il locale in cui lavora si riempie sempre nel giro di pochi minuti. Lo staff in servizio presso di esso sa bene, quindi, che è meglio preparare tutto in largo anticipo, onde evitare che gli impiegati vadano nel panico nel momento in cui i clienti iniziano ad arrivare. PixabayE Donald Eller Jr., cuoco del Bigdogz grill di Johnstown, in Pennsylvania, non se lo fa mai ripetere due volte. Lo scorso martedì il suo turno sarebbe dovuto iniziare a mezzogiorno in punto, ma il 54enne è giunto sul posto qualche minuto prima. Si è recato al lavoro, come fa ormai da anni, a bordo della sua malconcia Buick LeSabre del 2005, i cui pezzi sono tenuti insieme alla bell’e meglio con delle fascette di fortuna. ...