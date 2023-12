Grande Fratello | Perla Vatiero e Greta Rossetti nuove troniste a Uomini e Donne? Ecco l' ultima indiscrezione!

Giuseppe Garibaldi continua ad essere nell’occhio del ciclone per via delle sue esternazioni infelici nei confronti di Beatrice Luzzi, sua ex fiamma ... (blogtivvu)

Ed è sempre unonore rappresentarla'. Non è mancato poi un riferimento alla sua famiglia, ovvero aladottivo Marc: 'Mioè forse il primo migliore amico che ho. Quando sei in ..."Michael non era solo mio- sottolinea l'ex pilota della Williams - . Quando eravamo ...con il Cavallino Rampante (i primi due titoli li ha vinti con la Benetton) e da allora suoamico. ...La rabbia e l'amarezza di Emma Marrone che ha dovuto chiarire alcune cose riguardo una polemica che l'ha vista coinvolta.Il Grande Fratello è cominciato quasi da quattro mesi e i gieffini cominciano ad avvertire il nervosismo e la tensione: litigano per argomenti di poco conto o si rispondono male a ...