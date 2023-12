Grande Fratello | Letizia Petris difende Giuseppe Garibaldi | «I pugni dal nervoso li tirano tutti» Rivolta social | normalizza la violenza

Grande Fratello Anticipazioni della puntata che andrà in onda sabato 30 dicembre in prime time su Canale 5. Al timone della conduzione ci sarà come ... ()

Ore di fuoco nella Casa del. Giuseppe Garibaldi ha minacciato di voler lasciare il reality ponendo agli autori un ultimatum: o lui o Beatrice Luzzi., Giuseppe Garialdi e l'ultimatum agli autori ...Giuseppe Garibaldi continua ad essere nell'occhio del ciclone per via delle sue esternazioni infelici nei confronti di Beatrice Luzzi, sua ex fiamma nella Casa del. "Problemi di testa", Garibaldi offende Beatrice e dà un ultimatum agli autori Dopo essere stato additato come il "burattinaio" della Casa, Garibaldi si è molto arrabbiato ...Da Temptation Island al Grande Fratello fino a Uomini e Donne: ecco come Greta e Perla hanno fatto diventare Mirko protagonista senza meriti ...Nella Casa Giuseppe e Massimiliano ancora al centro delle polemiche sul web, anche durante le festività natalizie ...