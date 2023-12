Grande Fratello 2023 | spunta il paragone tra Anita e Soleil Sorge | il pensiero dei fan

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)Olivieri comeal? I fan della modella si ribellano, cosa sta accadendo sui socialOlivieri continua ad essere in qualche modo una delle protagoniste di questo. La giovane romana, che non brilla certo per simpatia agli occhi del pubblico, nelle scorse ore è finita nuovamente nel mirino dei social, che hanno deciso di poggiare una lente d’ingrandimento su di lei. E immediatamente è scattato uncon Solei, una delle gieffine più chiacchierate delle scorse edizioni, ma capace di attirare dalla propria parte una vasta schiera di fan. E molte delle bimbe di Solei hanno deciso di ribellarsi alcon, tra le ...