Gran caos Mar Rosso e i rischi per noi | la guerra di cui nessuno parla

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il fronte del Marpreoccupa e non potrebbe essere altrimenti. Ieri i ribelli yemeniti Houthi – sostenuti dall’Iran – hanno rivendicato un nuovo attacco missilistico contro una nave da carico e un attacco con droni verso Israele in solidarietà con la Striscia di Gaza. I ribelli hanno rivendicato “l’operazione mirata” contro la Msc United, annunciando di aver lanciato “diversi droni con obiettivi militari” nel sud di Israele. L’obiettivo sulla carta è quello di spingere Tel Aviv a un’interruzione dell’offensiva, ma in realtà gli Houthi hanno ben altre aspirazioni nella regione. Il Pentagono ha reso noto di aver distrutto dodici droni lanciati dagli Houthi sul Mar, a testimonianza dalla serietà del pericolo per la tenuta dello scacchiere internazionale. Il pressing dei ribelli yemeniti è iniziato in concomitanza con l’affondo di Hamas contro ...