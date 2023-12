Graduatorie GPS | riapertura e aggiornamento con una nuova Ordinanza valida per il 2024 25 BOZZA Milleproroghe

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)GPS: il biennio di validità inserito nell'OM n. 112 del 6 maggio 2022 si conclude con l'anno scolastico 2023/24. In attesa di un nuovo Regolamento che dovrà rivedere la materia ma che è ancora oggetto di confronto con i sindacati e avrà un lungo iter di approvazione prima dell'entrata in vigore, il Ministero potrebbe pubblicare unacon cui si riaprono e aggiornano gli elenchi solo per il/25. L'articolo .

Per alcune classi di concorso e province questa situazione si è già verificata per incapienza delle, ma i contratti dadi istituto sono stati comunque stipulati fino al 31 agosto /30 ...60 del 2020 che in sede di aggiornamento dellenel 2020 avevano dichiarato di aver prestato il ... ai fini di un migliore collocamento nelleper le supplenze, del periodo di leva non ...Come ogni anno il 31 dicembre rappresenta la linea di demarcazione tra incarichi da Gps e dalle graduatorie d’istituto. Entro infatti tale data dovrebbero chiudersi le nomine al 30 giugno e al 31 ...L'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per i docenti che possiedono 24 CFU e che devono abilitarsi.