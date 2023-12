Gordon attaccato da un cane | Denver Nuggets perdono giocatore

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) (Adnkronos) – I, campioni Nba,Aaronper l'attacco di un, uno dei pilastri della squadra del Colorado, a Natale è stato aggredito da un. Ilè stato morso al viso e alla mano, tra l'altro quella usata per tirare. "Aaron è in buone condizioni e rimarrà lontano

aggredito a Natale, morso sul viso e ad una mano I Denver Nuggets, campioni Nba, perdono Aaronper l'attacco di un cane., uno dei pilastri della squadra del Colorado, a Natale è stato aggredito da un cane. Il giocatore è stato morso al viso e alla mano, tra l'altro quella usata per tirare. "Aaron è in buone ...Ma tutto è cambiato quando la Nazione del Fuoco hae spazzato via i Nomadi dell'Aria, ... la speranza emerge quando Aang (interpretato dall'attore de L'ombra dello scorpioneCormier ), ...Il cestista in questione è Aaron Gordon dei Denver Nuggets. Secondo quanto riportato dal sito Dnvr.com, il lungo ha riportato lacerazioni al volto e a una mano dopo essere stato attaccato da un cane ...