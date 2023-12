Gordon attaccato da un cane | Denver Nuggets perdono giocatore

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) (Adnkronos) – I, campioni Nba,Aaronper l’attacco di un, uno dei pilastri della squadra del Colorado, a Natale è stato aggredito da un. Ilè stato morso al viso e alla mano, tra l’altro quella usata per tirare. “Aaron è in buone condizioni e rimarrà lontano dalla squadra finché non recupera”, rende noto, 28 anni, è uno dei cardini della squadra detentrice del titolo. L’ala grande viaggia nella prima fase della stagione a 13,6 punti e 6,9 rimbalzi di media. In campo e fuori,è diventato un’eccellente spalla per Nikola Jokic, stella della squadra e dominatore della lega. Iattualmente hanno un ...

, 28 anni, è uno dei cardini della squadra detentrice del titolo. L'ala grande viaggia nella prima fase della stagione a 13,6 punti e 6,9 rimbalzi di media. In campo e fuori,è diventato ...... il giocatore ha riportato lacerazioni al volto e a una mano dopo essere statoda un cane proprio il giorno di Natale. Come specificato nella nota, lo stessoè in buone condizioni ma ...Aaron Gordon, ala dei Denver Nuggets, si dovrà fermare per del tempo dopo essere stato attaccato e morso da un cane. "Gordon è in "buone condizioni", ...Il lungo di Denver è stato attaccato dall'animale il giorno di Natale. E' in buone condizioni ma dovrà saltare alcune gare ...