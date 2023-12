Google Pixel Buds Pro | Auricolari Wireless con Cancellazione Rumore – Azzurro Cielo

Se siete interessati all'acquisto di un nuovo smartphone Android, quest'oggi vi suggeriamo la fantastica offerta su Amazon del8 , il cui prezzo è crollato grazie allo sconto del 6% . Il dispositivo, infatti, sarà vostro a soli 749 euro (invece di 799 euro di listino), nelle opzioni di colore Grigio verde e Rosa ,...... e funzionalità "esclusive" alimentate daTensor G3 . Vantano un design con silhouette più morbide, finiture in metallo e materiali riciclati. Il8 ha bordi sagomati e dimensioni ridotte ...L'atmosfera in casa Nothing, ovvero l'azienda fondata dall'ex numero 1 di OnePlus, si sta scaldando parecchio. Nothing sarebbe infatti ...Questo dispositivo offre una velocità e una reattività senza precedenti, permettendoti di navigare, giocare e lavorare senza problemi.