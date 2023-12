Gli psicologi italiani che aiutano a curare la salute mentale degli ucraini

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) «Fa freddo e in questo momento sta piovendo. Dopo quasi due anni di guerra il Natale viene vissuto come un altro giorno tragicamente normale in cui si spera di non essere colpiti dalle bombe o dai detriti. La differenza rispetto all’anno scorso è segnata dall’assenza, dalle persone che non ci sono più. Una delle nostre collaboratrici ucraine ha appena scoperto che uno dei suoi migliori amici è stato ucciso al fronte e ha lasciato la moglie e tre bimbi piccoli». Gioele Scavuzzo, capo missione umanitaria della Fondazione Soleterre in Ucraina e in Polonia, ci parla concitato all’ingresso del rifugio a Kyjiv della rassegnazione e della disperazione della popolazione sotto i bombardamenti russi dopo quasi due anni. «Ogni volta che suona un allarme, le persone devono uscire dal nostro centro di accoglienza per entrare nello shelter in giardino. Un enorme stress per gli adulti, figuriamoci ...