Gli dà fuoco mentre dorme | denunciata donna nel Casertano

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna 54enne di origine nigeriana è statadai carabinieri a Castel Volturno (Caserta) con l’accusa di aver datoper motivi passionali ad un ghanese di 43 anni. La vittima è tuttora ricoverata in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno. Secondo quanto accertato dai carabinieri, lasi è recata a casa del 43enne e, approfittando della circostanza che la porta d’ingresso fosse socchiusa, è andata in camera da letto dove l’uomo riposava, ha cosparso il pavimento e il corpo della vittima di liquido infiammabile, ed ha appiccato ilcon un accendino; è quindi fuggita,il 43enne si svegliava urlando dal dolore per le fiamme. Una vicina del ghanese ha udito le grida ed è intervenuta, prestando i ...

