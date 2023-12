Givova Scafati | vittoria a Brindisi

Sconfitta due volte in pochi giorni, prima a Trento in campionato e poi contro i London Lions in Eurocup, la Reyer Venezia cerca il riscatto al ... (today)

Squillino le trombe in tutta la Campania: all’orizzonte c’è un derby tutto da gustare in questa undicesima giornata di Lega Basket A! Separate in ... (metropolitanmagazine)

Mai avanti nel punteggio, sempre sotto per quasi l'intero arco della sfida, laha realizzato una vera e propria impresa, espugnando il PalaPentassuglia e punendo 98 - 103 la Happy Casa Brindisi , dopo un tempo supplementare, in occasione del turno di campionato ...Si tornerà in campo sabato 30 dicembre alle ore 16:00 al PalaRadi di Cremona IL TABELLINO HAPPY CASA BRINDISI -: 98 - 103 d.t.s. (26 - 19, 46 - 38, 71 - 56, 90 - 90) HAPPY CASA ...Mai avanti nel punteggio, sempre sotto per quasi l’intero arco della sfida, la Givova Scafati ha realizzato una vera e propria impresa, espugnando il PalaPent ...Cento e poi Trieste al Carnera, in mezzo la Effe a Bologna. Dopo il super derby Udine attesa a dieci giorni tosti ...