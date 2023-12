Giuseppe Conte è il leader politico più povero | nel 2022 ha dichiarato 24mila euro lordi Ecco perché ha percepito così poco

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) E' l'ex presidente del Consiglioilpiù "" . Il massimo esponente del M5S ha infatti depositato alla Camera dei deputati nel giorno della vigilia di Natale la sua dichiarazione dei redditi del 2023 relativa ai compensi percepiti nel. E alloraemergere un redditodi appena 24.359. Come rileva il quotidiano online Open,eletto...

L'insuccesso dà alla testa. Ne è buona testimonianza la pazzotica parabola politica dei grillini, transitati in pochi anni dall'“uno vale uno” ... (liberoquotidiano)

Dopo Renzi, Meloni e Salvini arriva anche la dichiarazione dei Redditi di Giuseppe Conte . Come a ogni fine dell’anno, senatori e deputati devono ... (ilfattoquotidiano)

A quanto emerge, l'ultimo in ordine di tempo è stato, il leader del Movimento 5 Stelle, che proprio alla vigilia di Natale ha depositato la sua dichiarazione alla Camera: l'ex premier ...Fra i leader politici,dichiara il reddito più basso: nel 2022 ha guadagnato 24.359 euro lordi . Le cifre emergono dalla dichiarazione dei redditi depositata prima di Natale. La cifra si spiega per il fatto ...Giuseppe Conte è il leader politico italiano con il reddito più basso (qui la classifica dei più ricchi). Giusto alla vigilia di Natale il presidente del Movimento 5 Stelle ha depositato alla Camera ...Il leader di partito con il reddito più basso nel 2022 è stato Giuseppe Conte: fino alle elezioni non ha percepito compensi.