Giulia De Marco | morta a Torino la moglie di Luciano Violante | una delle prime donne a entrare in magistratura nel 1965

Roma, 27 dic. "Esprimo la mia vicinanza al Presidente Luciano Violante per la scomparsa della sua amata consorte, valente magistrato e donna dal tratto elegante e riservato. A tutta la famiglia vanno le mie più sentite condoglianze". Lo ha dichiarato il Ministro per le Riforme istituzionali. Giulia De Marco, moglie di Luciano Violante e ex presidente del tribunale dei Minori di Torino, è deceduta nella notte a Torino. I funerali si celebreranno a Torino.