Giugliano e Villaricca in lutto | addio ad Asia | aveva 18 anni

resta in carcere Giuliano Cacciapuoti, il 39enne ar resta to lo scorso venerdì per aver commesso una serie di rapine ai danni di commercianti e ... (teleclubitalia)

... hanno permesso di accertare che l'uomo, nel periodo tra agosto e novembre 2023, avrebbe commesso una serie di rapine a distributori di carburante ed esercizi commerciali di. L'...... operativo nel comune di. E' stato catturato il 25 agosto scorso. Era ancora sdraiato a bordo della piscina di una villetta nella frazione costiera diin campania, in località ...A.S., 18enne di Villaricca, ha battuto ogni record. Tre arresti in pochi giorni. Si era fatto arrestare lo scorso 28 novembre a Roma, in flagranza di reato, per un’estorsione ...E' stata ritrovata nel territorio di Villaricca, ed è in buone condizioni di salute, una donna residente in Lombardia di cui da diverse ore si erano perse le tracce. Si era allontanata volontariamente ...