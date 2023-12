Giornalismo contro intelligenza artificiale | il New York Times denuncia OpenAI

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) (Adnkronos) – Il Newha avviato una causa legalee Microsoft, accusandoli di violazione del diritto d’autore. Secondo il quotidiano, le due aziende hanno sviluppato i loro modelli diutilizzando “milioni” di articoli pubblicati dal, entrando così in diretta concorrenza con i suoi contenuti. Lapresentata dalsostiene che i modelli di linguaggio avanzati (LLM) die Microsoft, che alimentano ChatGPT e Copilot, sono in grado di generare risposte che riproducono testualmente, riassumono o imitano lo stile espressivo degli articoli del. La pratica, secondo il quotidiano, danneggia il suo rapporto con i lettori e riduce le ...

