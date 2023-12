Giorgietti | Non ho mai detto in nessuna sede che l' Italia avrebbe ratificato il Mes

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) "Non ho mainé in Parlamento, né in Unione Europea, né in altre sedi che l'il Mes. Ho letto cose assurde e false". Sono le parole del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, pronunciate in occasione del suo intervento in commissione Bilancio alla Camera, nell'ambito dell'esame della manovra. La sua presenza è stata richiesta dalle opposizioni, con lo scopo di chiarire i motivi dietro al voto contrario per la riforma del fondo salva stati e dell'approvazione del nuovo Patto di stabilità. Nonostante il ministro abbia assicurato che oggi "si sarebbe parlato solo di manovra", alla fine ampia parte del suo intervento è stata dedicata ai due temi economici. "A Bruxelles ho sempreche larga parte del Parlamento, sia maggioranza sia opposizione, sarebbe stata ...