Giorgetti “Se l' Italia non tiene il debito sotto controllo non ce la fa”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il Mes non è nè la causa nè la soluzione del nostro problema. Il nostro problema si chiama. Ilva tenuto, altrimenti questo Paese non ce la fa”. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo, in audizione in Commissione Bilancio della Camera.“Nella valutazione obiettiva e onesta dobbiamo considerare cosa sarebbe entrato in vigore senza un accordo: il vecchio Patto di Stabilità e Crescita – ha proseguito -. Da questo punto di vista abbiamo fatto un passo avanti, anche se rispetto alla proposta della Commissione c'è stato un passo indietro. Sono state introdotte tantissime clausole, per le richieste di tanti Paesi. E' un compromesso. La valutazione sul nuovo Patto la faremo tra qualche anno”. “Abbiamo creato un sistema di ...

...è in corso l'audizione del ministro dell'Economia Giancarlo, al centro del dibattito politico dopo il via libera in Ue al nuovo Patto di Stabilità e la mancata ratifica del Mes dell'...sia peggiorativo in modo significativo rispetto a quanto previsto dalla Commissione e che l'...Maria Cecilia Guerra del Pd in commissione Bilancio alla Camera rivolgendosi a Giancarlo