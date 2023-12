Giorgetti | “Nuovo patto stabilità complicato Non c’è da festeggiare ma non servono manovre correttive”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) “Ildiè un compromesso” chiarisce il ministro dell’Economia Giancarloin audizione in Commissione Bilancio della Camera. Il ministro spiega che ogni paese ha voluto inserire alcune norme specifiche, sotto la minaccia del potere di veto attribuito a ciscun governo. Quello che ne è risultato è un sistema di regole “e mobile”, ossia con parametri in perenne evoluzione in base agli aggiornamenti previsionali, che rischia di diventare pro – ciclico. Ovvero che spinge l’economia nelle fasi di crescita e la frena in quelle recessive. “C’è poco da”, ammetteche però rivendica il contributo italiano. “Gran parte dei paesi hanno rifiutato la regole del golden rule (ossia che permette di escludere alcuni ...

...ha escluso una manovra correttiva: "Quello che posso dire è che le previsioni" del governo con i documenti programmatici "sono coerenti con quello che è previsto dalPatto di ...... Giancarlo, che continua a mettere in guardia sui costi della proroga. Fra le altre ... Non si esclude neppure unintervento sulle pensioni , che alzerebbe la soglia del requisito ...ROMA (ITALPRESS) – “Il Mes non è nè la causa nè la soluzione del nostro problema. Il nostro problema si chiama debito. Il debito va tenuto sotto controllo, altrimenti questo Paese non ce la fa”. Lo ha ...Sul Mes «prima di tutto io non ho mai detto né in Parlamento, nè in Europa, nè in nessuna altra sede che l'Italia avrebbe ratificato il Mes. Ho letto cose ...