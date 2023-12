Gigolo? per caso | Ambra Angiolini | Asia Argento e le fantasie sessuali delle donne

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) "Lesono state un po' oppresse. Soffocate dal patriarcato, ma le cose stanno cambiando": intervista ad, nel cast di Gigolò per, serie in cui Pietro Sermonti e Christian De Sica sono un figlio e un padre che fanno i gigolò. Su Prime Video.si amano: nella serie Gigolò perinterpretano rispettivamente Margherita, donna in crisi con il marito Alfonso (Pietro Sermonti), e Costanza, la terapeuta che fa a entrambi terapia di coppia. A un certo punto del percorso però il Giuramento di Ippocrate viene mandato a quel paese e le duediventano una coppia. In ...

caso: intervista ad Ambra Angiolini e Asia Argento Tutte le clienti dei Bremer più che l'atto in sé, sono in cerca di un'esperienza: vogliono complicità, fare delle cose insieme, come ...Adesso comincio a pensarla perché un atteggiamento del genere, così discriminatorio etc., èmettermi in difficoltà. Giuseppe , nel frattempo, ha sganciato un ultimatum: Qui dentro, o io o lei. ..."Le fantasie delle donne sono state un po' oppresse. Soffocate dal patriarcato, ma le cose stanno cambiando": intervista ad Ambra Angiolini e Asia Argento, nel cast di Gigolò per caso, serie in cui Pi ...Gigolò per caso è la nuova serie comedy disponibile su Prime Video a partire dal 21 dicembre, con Christian De Sica e Pietro Sermonti.