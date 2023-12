Gigante di Lienz | sfida Brignone - Shiffrin e c' è la Goggia | quote e pronostici

COMPARAZIONE QUOTE: BRIGNONE VINCENTEDI3,00 PIÙ INFO 3,00 PIÙ INFO 3,00 PIÙ INFO 2,75 PIÙ INFO Info in collaborazione con OddsChecker. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è ...Domani in programma la quinta prova tra le porte larghe ROMA - Tutto pronto a, in Austria, per ilfemminile di Coppa del mondo, quinta prova stagionale fra le porte larghe, in programma domani (prima manche alle ore 10, seconda alle ore 13). Le sette azzurre ...Lienz, 27 dic. - (Adnkronos) - “Ogni gara ha storia a sè ed è inutile fare paragoni con il passato. A Lienz mi sono sempre trovata bene, mi presento al cancelletto carica di buone speranze ma con la c ...SCI ALPINO. Giovedì 28 dicembre in Austria Sofia sarà al via tra le porte larghe nell’ultima gara dell’anno: caccia alla conferma nella disciplina dopo i buoni risultati in Nord America. Casse cerca l ...