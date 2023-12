Gianluca Benincasa risponde alle frecciatine dei Fiordelisi

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione GF VIP,non si risparmia e replicadella famigliaanche nei giorni natalizi: le parole del vipCOSI’ AI: LE SUE PAROLE SUI SOCIAL-, ex fidanzato di Antonella, discussa gieffina della scorsa edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, è stato, ancora una volta costretto, suo malgrado, a difendersi sui ...

Molto affollato da media e ospiti anche il red carpet di Castelvolturno , tra gli ospiti vanno citatiCol suo libro direttamente dalla scorsa edizione del Grande Fratello e il ...Infine, gli scrittori Luca Maucione, Rossella Cerrone, Valeria Saggese ehanno contribuito ad arricchire ulteriormente l'evento con la loro presenza. L'impegno per la ...Non solo. La giudice ha corroborato una ipotesi che ha messo nero su bianco: l’ultimo figlio del capoclan, Gianluca (figlio anche della collaboratrice di giustizia), anch’egli condannato, usava il ...Natale senza Gesù bambino: la recita "censurata" in una scuola di Agna, in provincia di Padova fa sorgere la polemica.