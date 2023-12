Giambruno torna a lavorare a Mediaset? La richiesta a Pier Silvio Berlusconi dopo lo scandalo dei fuorionda

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Andreasarebbe pronto are alodeie lo farebbe da protagonista. Ecco cosa avrebbe chiesto alodeimandati da Striscia la Notizia, dove Andreasi era reso protagonista tra avances sessuali e allusioni inopportune alle colleghe de Il Diario del Giorno – programma da lui condotto sino a quel momento – che gli sono costati la conduzione de Il Diario del Giorno e il rapporto con l’ormai ex compagna, la premier Giorgia Meloni, Andreasarebbe pronto are a. Stando a ...

Dopo la tempesta mediatica e un periodo di silenzio forzato Andreaa far parlare di sé, e non nel modo che l'ex compagna Giorgia Meloni avrebbe gradito. Dopo il taglio del famigerato ciuffo e la capatina ad Atreju , secondo Il Fatto Quotidiano ...Mediaset, lo sfogo die il pressing sui vertici dell'azienda: 'Ora mi sono rotto...' Andreaall'attacco e chiede ai vertici Mediaset un rientro in tv da protagonista: 'Voglio condurre il Tg4 delle 19 o Studio Aperto '. Questo è quello che avrebbe detto ai dirigenti del ...Scomparso dalla tv, non ha rilasciato interviste dopo l'annuncio della fine della relazione con la presidente del Consiglio. Lo scambio di battute con un cliente all'Oriocenter ...Dopo mesi in cui è rimasto a casa, Andrea Giambruno si dice pronto a ritornare in televisione: la richiesta alla Mediaset è davvero audace. Dopo la bufera ...