Giambruno a Pier Silvio Berlusconi | “Voglio condurre il Tg4 o Studio Aperto”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Andreavuole tornare in prima linea. Il giornalista avrebbe infatti già chiesto chiesto ai vertici di Mediaset un rientro in tv da protagonista: «il Tg4 delle 19 o». Questo è quello che avrebbe detto ai dirigenti del Biscione l’ex compagno della premier, che il giorno di Natale è volato insieme a Meloni e alla figlia su un aereo Milano-Roma, sebbene a diversi posti di distanza. Il posto da autore del programma Diario del Giorno che conduceva fino agli ormai celebri fuorionda di Striscia La Notizia e alla rottura con la premier gli sta stretto. Per questo il giornalista avrebbe chiesto a Mediaset di tornare davanti alle telecamere. La sua prima scelta sarebbe il Tg4 e l’alternativasu Italia 1, tg che ...

