GF | Garibaldi pronuncia gravi frasi su Beatrice | situazione fuori controllo

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Laall'interno della casa del Grande Fratello sta diventando davveroLuzzi e Giuseppenon perdono occasione per punzecchiarsi. I loro confronti, però, si stanno pian piano trasformando in qualcosa di decisamente più pesante. Pare, infatti, che il barman sia arrivato addirittura a tirare un pugno contro un muro preso da un impeto di rabbia contro la donna, ma non è tutto. In queste ore, infatti, il concorrente si è confidato con Massimiliano Varrese,ndo delledecisamente pesanti ai danni dell'attrice. Il ragazzo ha detto delle cose sessiste che, se ci fossimo trovati in una precedente edizione del GF, sarebbero state punite con l'immediata squalifica del concorrente colpevole. Quest'anno, invece, si sta ...