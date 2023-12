“Gesù nato in Palestina” | gaffe di Di Battista bocciato e massacrato su X

Leggi su notizie

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) L’ex parlamentare cerca di ribadire un concetto ma lo fa nel modo sbagliato e viene criticato da tanti utenti per l’errore Un massacro. L’ex parlamentare del Movimento Cinque Stelle Alessandro Discrive su X (ex Twitter) un post dove ricordava che inera2000 anni fa e l’ha fatto per ricordare e sottolineare che nella stessa zona oggi vengono massacrati tanti bambini in nome della guerra. Di una guerra che tanti in quella zona stanno ignorando o facendo finta di non vedere perché nessuno interviene come dovrebbe intervenire. Questo sostanzialmente era il messaggio dell’ex deputato, ma il web non perdona e sotto il suo post sono arrivati una marea di commenti che bocciavano Die la sua conoscenza storica. Alessandro Diex parlamentare del ...