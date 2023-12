“Gesù nato in Palestina” | Di Battista e il post ‘bocciato’ in storia su X

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) (Adnkronos) – Undi Alessandro Disu X viene bocciato ine espone l’ex parlamentare del M5S a una raffica di giudizi negativi degli utenti. A Natale, tra le news provenienti da Gaza su un raid di Israele contro un campo profughi, Discrive che “il giorno in cui si festeggia la nascita di un bambinoinpiù di 2000 anni fa, sempre in, l’ennesimo bombardamento criminale israeliano ha fatto l’ennesima strage di bambini. Buon Natale a chi non si volta dall’altra parte”. Il messaggio di Dinon passa inosservato e sono in tanti a sottolinearlo con la penna rossa virtuale. “Laall’epoca non esisteva, la prima volta che venne chiamata così fu sotto Adriano, all’epoca ...