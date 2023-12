Germania | è morto l’ex ministro Wolfgang Schäuble | il “lupo che azzannò” la Grecia e poi si pentì

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Èall’età di 81 annidelle Finanze del governo tedesco,. Secondo quanto riportato dai media tedeschi, che hanno citato la famiglia, il decesso diè avvenuto ieri sera. Esponente della Cdu, membro del Bundestag per oltre 50 anni,lascia la moglie Ingeborg, quattro figli e quattro nipoti. Parlamentare, dunque, di lunghissimo corso edelle Finanza tra i più influenti del suo periodo, il nome diè rimasto nella memoria dall’opinione pubblica fuori dai confini dellasoprattutto per la linea di estremo rigore che adottò nei confronti dellaattraversata da una drammatica crisi economica. Salvo poi, nel 2020, ammettere ...

...il volto dell'austerità in Europa negli anni drammatici della crisi dei debiti e da ministro delle Finanze impose il giogo del freno al debito iscritto nella costituzione anzitutto alla. ...Wolfgang Schaüble , ex ministro delle Finanze del governo tedesco, èoggi all'età di 81 anni. Lo hanno confermato i membri della sua famiglia all'agenzia di stampa ...storia recente della:...É morto Wolfgang Schäuble, storico ministro tedesco delle Finanze ed ex presidente del Bundestag. Il politico Cdu si è spento ieri sera, annuncia la famiglia, come riportano Tagesschau e altri media ...