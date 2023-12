George | Charlotte e Louis del Galles protagonisti di una nuova foto di Natale

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Kate Middleton e William hanno condiviso unadi auguri coni tre figli. La famiglia ha trascorso ila Sandringham insieme al resto della royal family, nel pieno rispetto della tradizione. Ecco come è stato

Kate Middleton ha portato con sé i figli George , Charlotte e Louis a fare del volontari ato in un’ uscita non ufficiale, anzi quasi segreta. I piccoli ... (dilei)

Ha solo 10 anni, compiuti lo scorso luglio, ma il principe George , erede al trono d’Inghilterra, non può godersi le vacanze come tutti gli altri ... (iodonna)

Le tradizioni di Natale si costruiscono anno dopo anno, alcune sono divertenti, altre noiose, ma bisogna rispettarle e no, non si tratta solo di ... (leggo)

Una nuova foto per augurare a tutti un felice Natale è stata pubblicata dall'account ufficiale di Kate e del principe William proprio la mattina del ... (leggo)

George, Charlotte e Louis: una vita agiata… ma senza privacy Se c'è un aspetto che, a corte come nella vita reale, è sempre meno tutelato è la privacy. In particolare da vent'anni a questa parte...